〔英国金融〕重量级国会议员警告金融监管机构关注银行流动性

路透伦敦10月24日电---英国一重量级议员周一表示,金融监管机构需要确保,实施较严格的银行流动性新规,不会导致切断对企业放款,阻碍英国经济复苏.

国会财政委员会主席Andrew Tyrie致函英国央行(BOE)和英国金融服务监管局(FSA),敦促"仔细检视"银行放款法规的影响.

Tyrie这封信,料将加剧英国央行金融政策委员会相关讨论,即是否应该让银行能够动用流动性缓冲,以便在目前市场动盪期间协助放贷活动.

该委员会本月稍早表示,少数成员支持这样作,而其他人担心,这可能会挫伤对银行的信心,反而造成推升银行融资成本的反效果.

"量化宽松可能是个好政策,但这对增加银行的流动资产供应帮助不大,"Tyrie写道,"银行流动性承压,就有信贷持续萎缩的风险,打压经济复苏前景."(完)