〔金属期市〕上海期铜攀升,受化解欧债危机乐观情绪鼓舞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电---上海期铜周二上涨,为连续第三个交易日走高,因市场对欧洲领导人在周三峰会上达成化解欧债危机战略的乐观情绪升温.
0120MT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.4%,报每吨7,604.50美元,受套利交易影响.该期约上日大涨约7%至近一个月的最高水平,为连续第二日扬升.
上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3上涨2.6%,报每吨56,150元人民币(8,807.29美元),该期约周一飙涨6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。