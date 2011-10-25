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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 10:14 BJT

〔金属期市〕上海期铜攀升,受化解欧债危机乐观情绪鼓舞

路透上海10月25日电---上海期铜周二上涨,为连续第三个交易日走高,因市场对欧洲领导人在周三峰会上达成化解欧债危机战略的乐观情绪升温.

0120MT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.4%,报每吨7,604.50美元,受套利交易影响.该期约上日大涨约7%至近一个月的最高水平,为连续第二日扬升.

上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3上涨2.6%,报每吨56,150元人民币(8,807.29美元),该期约周一飙涨6%.

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