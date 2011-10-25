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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 10:17 BJT

〔中国粮食〕2011/12年度料进口玉米500万吨,进口小麦150万吨--CNGOIC

路透北京10月25日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周二称,根据船期推算,2011/12年度中国进口玉米数量有望达到500万吨,进口小麦达到150万吨.

国家粮油信息中心报告称,2011年中国企业利用美国玉米价格下跌机会进行采购当前掌握的情况,今年上半年中国采购了300-400万吨玉米,9月底以来,国际玉米价格下跌,也有利于中国采购国际玉米.

报告并称,今年6-9月中国小麦进口数量为69.26万吨,今年下半年国际小麦价格明显下跌能增加中国小麦进口.而国际麦价仍有下跌空间.(完)

--发稿 李文科;审校 杨淑祯

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