〔中国粮食〕2011/12年度料进口玉米500万吨,进口小麦150万吨--CNGOIC

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月25日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周二称,根据船期推算,2011/12年度中国进口玉米数量有望达到500万吨,进口小麦达到150万吨.
国家粮油信息中心报告称,2011年中国企业利用美国玉米价格下跌机会进行采购当前掌握的情况,今年上半年中国采购了300-400万吨玉米,9月底以来,国际玉米价格下跌,也有利于中国采购国际玉米.
报告并称,今年6-9月中国小麦进口数量为69.26万吨,今年下半年国际小麦价格明显下跌能增加中国小麦进口.而国际麦价仍有下跌空间.(完)
--发稿 李文科;审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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