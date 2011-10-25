〔欧洲金融〕瑞士将对银行业实施巴塞尔协议III资本规则

路透苏黎世10月24日电---瑞士财政部周一提交一份全国银行资本规则修正案,以使其符合巴塞尔协议III的国际框架,该协议旨在保护银行业免受未来可能发生的金融危机冲击.

"在瑞士的逾300家银行所受影响的程度,取决于他们目前的资本基础,及其不同的业务模式,"财政部在声明中称.

该部称,瑞银集团UBSN.VX和瑞士信贷CSGN.VX所受影响最大,但指出,他们已面临上月国会通过的更为严格的瑞士资本规则的考验.

这些规则将迫使这两大银行把一级资本充足率至少保持在10%的水准,而巴塞尔协议III规定的标准为7%.

"几乎所有的瑞士金融机构都拥有充足的高质量资本,能够遵守在瑞士实施的新国际资本要求,"财政部称.

财政部还称,将在11月就巴塞尔协议III的实施展开咨询程序.(完)