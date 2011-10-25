〔日本个股〕西铁城控股称深圳工厂的罢工活动逐渐停止

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月25日电---日本西铁城控股(Citizen Holdings)(7762.T)周二表示,在劳资双方进行谈判後,位于中国深圳的手表零件厂持续一周的罢工活动逐渐停止.
公司发言人Yukio Yamada称,深圳工厂的罢工活动从10月17日开始,不到1,200人参与了罢工,但截至周一晚间罢工人数降至120至150人.
该发言人说,此次罢工的导火索是公司决定对一个特定部门的工人支付时薪,使其与其他部门保持一致,但管理层现已同意推迟实行时薪制.
他称,其他工人参与罢工,是为抗议公司去年作出的取消早间与午间休息时间,从而延长午饭时间的决定.(完)
--编译 王兴亚;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。