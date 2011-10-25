〔日本个股〕西铁城控股称深圳工厂的罢工活动逐渐停止

路透东京10月25日电---日本西铁城控股(Citizen Holdings)(7762.T)周二表示,在劳资双方进行谈判後,位于中国深圳的手表零件厂持续一周的罢工活动逐渐停止.

公司发言人Yukio Yamada称,深圳工厂的罢工活动从10月17日开始,不到1,200人参与了罢工,但截至周一晚间罢工人数降至120至150人.

该发言人说,此次罢工的导火索是公司决定对一个特定部门的工人支付时薪,使其与其他部门保持一致,但管理层现已同意推迟实行时薪制.

他称,其他工人参与罢工,是为抗议公司去年作出的取消早间与午间休息时间,从而延长午饭时间的决定.(完)