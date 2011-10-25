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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 10:25 BJT

〔中国新债〕南方电网周三将发行50亿元超短融,期限九个月

路透上海10月25日电---中国南方电网公司周二公告称,将于周三(26日)簿记建档发行50亿元人民币

超短期融资券(SCP),期限九个月.

本期券为南方电网今年第二期超短融,此前公司曾于8月发行了50亿元六个月期超短融,发行利率为5.30%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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南方电网 200 50 9 10/26簿记建档 中国银行 AAA 10/27 10/28

农业银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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