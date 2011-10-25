〔中国债市〕六个月国库现金定存利率创年内新高,时限优势引机构介入(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增分析师评论)
* 六个月国库现金定存中标利率6.83%,刷新年内高点
* 时限跨关键时间节点,受到追捧
* 当量资金注入,将助流动性进一步回暖
路透上海10月25日电---中国财政部周二招标的六个月期国库现金定存中标利率再度刷新年内高位,且最终操作量翻倍,凸显市场对资金需求意愿强烈.由于本期定存时限上跨越年末和春节,故受到机构追捧.
此外,交易员并指出,企业上缴利税等因素增添了近期财政存款资金需求,银行本身对资金的需求有所增强等等,也是推高操作量和中标利率的因素.
业内人士稍早透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.83%,较上次的6.5%进一步攀升;且最终操作量增至600亿元人民币,原计划为300亿元.
"今天还加了(最终操作)量,(中标)利率还是上去了,还是需求大."上海一银行交易员称.
该交易员并预测,经过本次财政存款投放後,机构资金需求得以满足,将助後续资金面将进一步回暖,
本次国库现金定存招标为今年第九期,起息日为10月25日,到期日2012年4月24日.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%
二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%
三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%
四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%
五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%
六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%
七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%
八期 300 三个月 9月20日 12月20日 6.15%
九期 600 六个月 10月25日 2012年4月24日 6.83%
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3,300
财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。