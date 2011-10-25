〔中国债市〕六个月国库现金定存利率创年内新高,时限优势引机构介入(更新版)

(新增分析师评论)

* 六个月国库现金定存中标利率6.83%,刷新年内高点

* 时限跨关键时间节点,受到追捧

* 当量资金注入,将助流动性进一步回暖

路透上海10月25日电---中国财政部周二招标的六个月期国库现金定存中标利率再度刷新年内高位,且最终操作量翻倍,凸显市场对资金需求意愿强烈.由于本期定存时限上跨越年末和春节,故受到机构追捧.

此外,交易员并指出,企业上缴利税等因素增添了近期财政存款资金需求,银行本身对资金的需求有所增强等等,也是推高操作量和中标利率的因素.

业内人士稍早透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.83%,较上次的6.5%进一步攀升;且最终操作量增至600亿元人民币,原计划为300亿元.

"今天还加了(最终操作)量,(中标)利率还是上去了,还是需求大."上海一银行交易员称.

该交易员并预测,经过本次财政存款投放後,机构资金需求得以满足,将助後续资金面将进一步回暖,

本次国库现金定存招标为今年第九期,起息日为10月25日,到期日2012年4月24日.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%

二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%

三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%

四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%

五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%

六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%

七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%

八期 300 三个月 9月20日 12月20日 6.15%

九期 600 六个月 10月25日 2012年4月24日 6.83%

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3,300

财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)