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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 10:50 BJT

《外汇动态》欧元下档停损单在1.3750附近,买家在1.3880-1.3900间现身

0834GMT---东京交易商称,欧元/美元微跌0.1%至1.3914美元,最近的下档停损单在1.3750美元附近浮现.

有传言称隔夜时有主权账户在1.3960美元上方抛售欧元,买家则在1.3880-1.3900美元之间相继现身.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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