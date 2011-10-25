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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 10:47 BJT

《外汇动态》美元兑日圆料在75.80处挂有停止单,75.50下方存在买单

0217GMT---美元兑日圆JPY=上涨0.1%,至76.15日圆,部分因进口商需求强劲.

"看来,进口商的外汇对冲操作大多已经完成,而出口商仍有很多工作要做.这暂时将限制美元兑日圆走势,"日本经纪公司的一名交易员称.

75.80日圆处料挂有止损单,此水准略高于纪录低位75.78日圆,而买单料潜伏在75.50日圆下方.

"交易商们押注,如果汇价跌破该水准,当局就会入市干预,"该交易员补充道.(完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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