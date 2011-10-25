〔中国新债〕铁道部周三将招标发行200亿元固息债,七年及20年各半

路透上海10月25日电---中国铁道部周二公告称,将于周三(26日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币的企业债,七年和20年期品种各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为铁道部今年第二期铁路建设债券,采用固定利率方式,每年付息一次,到期一次还本.主承销商为中信证券、招商证券、平安证券、中信建投证券、光大证券和国信证券,其中中信证券为牵头主承销商.

公告称,七年期品种招标利率区间为4.93%-5.93%,20年期品种招标利率区间为5.33%-6.33%.上述债券的具体招标时间为10月26日10:00-11:00,10月27日开始分销,缴款截止时间为10月27日上午12:00.

本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.

发改委日前发函称,明确中国铁路建设债券为政府支持债券.这是继财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後,铁道债发行获得的又一支持.[ID:nCN1154558]

减半徵收企业所得税的消息已令铁道债的吸引力提升.中国铁道部上周三在银行间债市招标发行的200亿元固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为5.59%和6%,认购倍数则分别达到2.84和1.67倍.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债承压.财政部近期公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解发行难的局面.[ID:nCN2011697](完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here)