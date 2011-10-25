《中国报摘》--其他报纸重要消息10月25日(II)

**每日经济新闻**

--针对瑞典汽车生产商萨博日前宣布已中止与中国浙江青年莲花汽车公司和庞大汽贸集团(601258.SS)的投资协议,庞大集团董事长庞庆华称,收购仍将继续,"在新的重组方案出台之前,老方案依旧有效."

**证券时报**

--宏源证券000562.SZ披露了修订後的增发方案.调整後,该公司拟非公开发行不超过5.25亿股,其控股股东中国建投拟认购金额不少于15亿元且不超过30亿元人民币,发行价格不低于13.22元/股.

**经济参考报**

--中铁第一勘察设计院院士王梦恕透露,中铁16局和中隧集团在青藏铁路新关角隧道上已分别投入7亿和2亿元.但因缺钱,新关角隧道半年前就已停工,且职工工资已停发半年.中铁16局和中隧集团则均对此予以否认.

--中国联通集团与新华社新闻信息中心签署合作框架协议,双方将在手机报增值服务、信息化合作等新媒体领域开展多方合作.该合作也意味着新华社的新闻产品将全面进入联通的终端用户领域.

--稀土行业颓势已引发南北稀土停产潮,停产背後旨在通过减少稀土冶炼分离产品的市场供给抑制价格大跌.据记者了解,南方稀土龙头--赣州稀土矿业公司和主导北方90%轻稀土产量的包钢稀土(600111.SS)公司旗下冶炼分离企业均已停产.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/尹嫄婷; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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