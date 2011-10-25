希腊与中国达成5.5亿欧元出口协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅典10月24日电---希腊发展、竞争力和海运部部长赫里索希季斯（Michalis Chrysochoidis）周一对率团来访的中国全国政协主席贾庆林表示，希腊迫切希望推动希中贸易增长，并吸引中方投资。希腊公司与中方已达成价值逾5亿欧元的出口协议。

希腊希望依赖出口，促进经济复苏，摆脱经济衰退和债务危机。

中国此前通过中国远洋（COSCO）(1919.HK)，对希腊主要港口比雷埃夫斯港(OLPr.AT)进行了大规模投资。

在陪同贾庆林带领的中国代表团参观该港口集装箱码头期间，赫里索希季斯告诉记者：“我们正在与中国政府一道努力，稳步促进经济增长。”

赫里索希季斯称，希腊对华出口额仅占希腊总出口额的1%，但今年对华出口增长了50%。

希腊官员表示，包括电信和互联网服务提供商Forthnet (FORr.AT)、酿酒公司Tzelepos和Agia Marina Marbles在内的希腊企业与中国公司签订了四项出口协议。

贾庆林周二将会见希腊总理帕潘德里欧（George Papandreou）。（完）