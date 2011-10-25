希腊与中国达成5.5亿欧元出口协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅典10月24日电---希腊发展、竞争力和海运部部长赫里索希季斯（Michalis Chrysochoidis）周一对率团来访的中国全国政协主席贾庆林表示，希腊迫切希望推动希中贸易增长，并吸引中方投资。希腊公司与中方已达成价值逾5亿欧元的出口协议。
希腊希望依赖出口，促进经济复苏，摆脱经济衰退和债务危机。
中国此前通过中国远洋（COSCO）(1919.HK)，对希腊主要港口比雷埃夫斯港(OLPr.AT)进行了大规模投资。
在陪同贾庆林带领的中国代表团参观该港口集装箱码头期间，赫里索希季斯告诉记者：“我们正在与中国政府一道努力，稳步促进经济增长。”
赫里索希季斯称，希腊对华出口额仅占希腊总出口额的1%，但今年对华出口增长了50%。
希腊官员表示，包括电信和互联网服务提供商Forthnet (FORr.AT)、酿酒公司Tzelepos和Agia Marina Marbles在内的希腊企业与中国公司签订了四项出口协议。
贾庆林周二将会见希腊总理帕潘德里欧（George Papandreou）。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。