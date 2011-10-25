〔全球矿业〕贝莱德认为资源国家主义趋势升温,可能影响矿业投资

路透悉尼10月25日电---全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)周二警告称,所谓的"资源国家主义"势头在全球范围内升温,在政府插手太多的领域,可能会削弱相关投资.

贝莱德自然资源投资总监Evy Hambro指出,津巴布韦的穆加贝(Robert Mugabe)政府和委内瑞拉的查韦斯政府,就是政府干预的极端事例,但他也表示,澳洲对矿产企业实行新税的举措正在冲击信心.

由于金融危机过後各国政府面临预算紧张的困境,无论是通过企业所有权或赋税措施以取得更多矿业财富,资源出产国的资源国家主义,成为资源行业越来越严重的问题.

"我们在全球见到税收不足政府兴起资源国家主义的普遍趋势,"Hambro说.

"显然,每个人都会希望避开本土化或国有化的地区,津巴布韦和委内瑞拉都在提出这种极端的建议,"Hambro称.

同时,"澳洲的评价显然下滑,因为税收问题的不确定性,"他表示.

澳洲总理吉拉德周二矢言,明年将对铁矿石和煤炭矿企推行备受争议的30%矿产税,希望在前两年税收77亿澳元(合80亿美元),帮助该国恢复预算盈馀.

吉拉德还希望设立碳排放税,这将迫使约500家大型污染企业缴纳碳排放税,税率初步为每吨23澳元(合23.75美元).(完)