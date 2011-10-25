〔中国货币市场〕回购利率跳涨,企业集中上缴利税添资金需求

路透北京10月25日电---中国银行间市场周二早盘回购利率CNREPO=CFXS普遍大幅跳涨,因企业靠近月末集中向国库上缴利税,致使市场机构的资金需求增加.

交易员并表示,尽管当前税收因素会对资金面带来一些扰动,但流动性紧张程度应该不及6月,而国库现金定存增量供给也有助于缓解市场需求.

"昨天下午资金比较紧,传导给了今天的货币市场."华东一银行交易员表示,企业在本周要集中会集中上缴一些税费,致使资金流出银行体系,从而引发市场流动性相对趋紧.

一般来说,企业利税上缴会使得10月份的财政存款大量增加.统计显示,财政存款在2010年9和10月分别为减少2,456亿元人民币和增加近3,000亿元;今年9月份是减少3,718亿元.

业内人士稍早透露,中央国库现金管理商业银行六个月定期存款今日招投标,中标利率6.83%,较上次的6.5%进一步攀升;且最终操作量增至600亿元,原计划为300亿元.[ID:nCN1172800]

路透数据显示,中国央行公开市场本周央票及正回购有1,010亿元人民币的资金到期.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.6033 3.0756 +52.77

七天CN7DRP=CFXS 3.9977 3.412 +58.57

14天CN14DRP=CFXS 4.5026 4.0126 +49

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5887 3.0653 +52.34

七天CHICNY7D=CFXS 4.0832 3.4206 +66.26

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