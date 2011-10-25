《欧洲经济分析》欧元区正接近达成存在缺陷的债务危机对抗策略=5+6

**中国善意与意大利减赤**

甚至就算法国保住最高评级,这项方案看来仍要大大依赖中国政府的善意和意大利的减赤行动.

尚不清楚SPIV计划是否会吸引中国增加欧元敞口中的欧元区债务持仓.

一部分欧盟官员表示,主要目的是吸引海外银行,而并非主权基金.但是美国投资者削减了对欧元区的风险敞口,且看起来不会很快回心转意.

中国官员称,鉴于欧洲是中国最大的出口市场,维持欧元区稳定符合该国利益.但互联网博客作者和学术人士均主张向欧元区提供援助时需谨慎对待.

中国投资有限责任公司监事长金立群上月曾表示,在欧元区债务问题解决方案明朗前,中国政府无法对该地区高负债的国家施以援手.

"在欧元区债务问题解决框架仍不明朗的情况下,中国不会买入高风险的欧元区资产."金立群在9月29日于伦敦举行的一次会议上称.

金立群还称,欧洲应承认中国的市场经济地位,这将有助北京当局应对欧盟反倾销关税时,处于更有利状态.欧盟则表示,在中国符合这一特定条件前,需符合一系列标准.

至于意大利,欧盟官员承认他们对该国总理贝鲁斯柯尼在推行不受欢迎的养老金、劳工市场改革和解除商业管制的意志和能力上缺乏信心.而意大利需通过如上手段刺激经济成长.

萨科奇和德国总理梅克尔周日向贝鲁斯柯尼施加公共压力,要求其加快改革进程,但外交人士回忆,在今年稍早承诺将进行赤字削减举措後,贝鲁斯柯尼在几天内便将此事抛在脑後.

之後债券市场再掀波澜,迫使该国政府颁布更为严苛的撙节举措.

鉴于贝鲁斯柯尼同时面对涉嫌欺诈、逃税和宿嫖未成年少女三案,他正为自己的政治生存奋力抗争.由此,他在难以驾驭的执政联盟以及分裂的国会中推行激进改革的能力估计不会太高.(完)