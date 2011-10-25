金正日呼吁重启六方会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月25日电---新华社报导称，朝鲜领导人金正日会见正在朝鲜访问的中国国务院副总理李克强时表示，朝鲜主张尽快重启六方会谈，各方应根据同时行动原则，全面落实"9.19"共同声明。

但金正日未谈及铀浓缩问题，美国和韩国则坚持朝鲜必须立即停止铀浓缩项目，并将此视为重启六方会谈的先决条件。

美国方面此前表示，在阻碍重启六方会谈的问题方面，美朝已缩小分歧。

2005年共同声明中，未明确提到朝鲜铀浓缩项目。韩国和美国则指出，当时声明中提到朝鲜必须停止"现有核项目"，而铀浓缩活动属于这个范畴。

朝鲜则称其铀浓缩项目旨在发电，且2005年协议尊重朝鲜和平利用核能的权利。（完）