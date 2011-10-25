金正日呼吁重启六方会谈

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月25日电---新华社报导称，朝鲜领导人金正日会见正在朝鲜访问的中国国务院副总理李克强时表示，朝鲜主张尽快重启六方会谈，各方应根据同时行动原则，全面落实"9.19"共同声明。
但金正日未谈及铀浓缩问题，美国和韩国则坚持朝鲜必须立即停止铀浓缩项目，并将此视为重启六方会谈的先决条件。
美国方面此前表示，在阻碍重启六方会谈的问题方面，美朝已缩小分歧。
2005年共同声明中，未明确提到朝鲜铀浓缩项目。韩国和美国则指出，当时声明中提到朝鲜必须停止"现有核项目"，而铀浓缩活动属于这个范畴。
朝鲜则称其铀浓缩项目旨在发电，且2005年协议尊重朝鲜和平利用核能的权利。（完）
--编译 侯雪苹;发稿 朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。