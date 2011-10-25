〔全球贵金属〕AngloGold的执行长认为金价目前不存在泡沫

路透珀斯10月25日电---全球第三大黄金生产商AngloGold Ashanti (ANGJ.J)的首席执行官Mark Cutifani认为,尽管黄金价格飙升,但并不存在泡沫.他还表示,值此全球经济充满不确定性之际,金价将轻而易举的攀升.

现货金价格XAU=在9月扬升至纪录高位1,920美元,之後回落到每盎司1,650美元,仍然较上年同期水准高出约25%.

"我认为金价或许正反映出行业基本面情况,"Cutifani在参加Commonwealth Business Forum时对记者说道,"我不认为当前的金价存在泡沫.我倒是觉得在每盎司1,600美元的基础上,金价有进一步上涨的空间,因为目前仍充满大量金融不确定性."(完)