〔全球贵金属〕AngloGold的执行长认为金价目前不存在泡沫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透珀斯10月25日电---全球第三大黄金生产商AngloGold Ashanti (ANGJ.J)的首席执行官Mark Cutifani认为,尽管黄金价格飙升,但并不存在泡沫.他还表示,值此全球经济充满不确定性之际,金价将轻而易举的攀升.
现货金价格XAU=在9月扬升至纪录高位1,920美元,之後回落到每盎司1,650美元,仍然较上年同期水准高出约25%.
"我认为金价或许正反映出行业基本面情况,"Cutifani在参加Commonwealth Business Forum时对记者说道,"我不认为当前的金价存在泡沫.我倒是觉得在每盎司1,600美元的基础上,金价有进一步上涨的空间,因为目前仍充满大量金融不确定性."(完)
--编译 高琦; 审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。