〔企业并购〕青年莲花与庞大称认购萨博股份协议仍有效,否认自身违约(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增青年莲花公告)
* 青年莲花与庞大均认为认购协议仍有效
* 青年莲花称已付清其理解的过桥贷款1,100万美元
* 庞大称未与萨博签定任何过桥融资协议
* 庞大已付4,500万欧元"购车预付款"面临风险
路透北京10月25日电---继中国庞大集团(601258.SS)公告称认购萨博股份协议仍具有法律约束力之後,另一收购方浙江青年莲花汽车公司亦表示,其仍在履行仍有法律约束力的认购协议.此前瑞典汽车企业萨博的母公司Swedish AutomobileSWAN.AS宣布终止认购协议.
而针对Swedish Automobile中止协议的理由,即此前庞大与青年莲花未能兑现股权投资和过桥贷款承诺,青年莲花称其理解该款项应为补充协议将"之前购买条件还没有完全被满足的7,000万欧元的技术许可协议修改为1,100万美金的平台许可协议",已完全结清.
"青年方面已经付清该1,100万美金,同时青年支付了与萨博汽车公司在瑞典成立的合资B公司的股权认购款,这两笔费用使得萨博汽车公司的重整程序维持至今."青年莲花汽车对媒体发布公告称.
青年莲花并称,愿意继续帮助萨博,并通过其他方案直接向萨博提供短期及中长期资金.
周二稍早,庞大集团(601258.SS)发布公告称,认为在达成新方案前,此前协议仍具有法律约束力,将继续与其他两方进一步沟通协商;而此前其以"购车预付款"名目支付的4,500万欧元,可能需要根据萨博汽车的具体经营、财务状况,对这些款项提取部分坏账准备.
庞大则认为其未有违反《认购协议》的情况发生,亦未与瑞典汽车签订任何过桥融资协议.
瑞典汽车生产商萨博周日晚间宣布,已中止与中国浙江青年莲花汽车公司和庞大汽贸集团(601258.SS)的2.45亿欧元(3.4亿美元)投资协议.[ID:nCN1170244]
Swedish AutomobileSWAN.AS今年6月与青年莲花和庞大签署一项初步协议,青莲与庞大将各出一半资金以购买萨博股份.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。