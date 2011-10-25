《乔布斯传》或荣登亚马逊2011畅销书榜首

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文由路透中文网编译)
路透10月24日电---亚马逊(AMZN.O)发言人周一称，刚发布的苹果(AAPL.O)前执行长乔布斯传记——《乔布斯传》或将荣登该公司2011年畅销书榜首。
由艾萨克森（Walter Isaacson）撰写的《乔布斯传》纸质版于周一上市，不过电子版提前就于周日晚在苹果iBooks和亚马逊Kindle电子市场上发布。
《乔布斯传》当前已成为亚马逊最畅销书，也是Kindle上面最受欢迎电子书。
亚马逊发言人Brittany Turner在一份声明中称：“根据目前形势来看，它（《乔布斯传》）很可能成为我们今年最畅销的书籍。”
Turner未提及和纸质版相比，电子版销量如何。不过据Forrester Research分析师James McQuivey，畅销书平均50%的销量来自电子版，在某些情况下，这一比例可能高达70%。
McQuivey说：“在接下来的六个月，这本书（电子版销量）将很可能超过纸质版。”
哥伦比亚广播公司(CBS.N)旗下Simon & Schuster负责出版《乔布斯传》，该公司不愿就销量进行预测。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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