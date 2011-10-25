《日本经济焦点》政府考虑向受泰国洪灾影响的日企提供泰铢贷款额度

* 日本和泰国央行讨论提供泰铢贷款额度帮助受洪灾影响的企业

* 政府承诺对受灾企业提供帮助

* 日本财务大臣重申有关日圆汇率的警告

路透东京10月25日电---日本央行周二表示,正在考虑建立一项以泰铢计价的贷款额度,提供给在泰国洪灾地区有业务的日本企业.日本政府对于泰国水灾给日本经济造成的影响显得越来越担心.

泰国发生半个世纪以来最严重的洪涝灾害,泰国官员表示,洪水消退可能最多需要六周时间,此後还需要45天工业园才能重新开放,生产可能长时间中断让日本政府感到不安.

日本经济财政大臣古川元久周二对记者表示,政府需要密切关注洪灾对经济的影响.内阁官房长官藤村修承诺政府将提供帮助.

"对于那些受到洪灾影响的日本企业,我们将提供帮助,以便它们能够获得充足的融资并重建生产所需的基础设施."

丰田汽车(7203.T),佳能(7751.T),先锋(6773.T)和索尼(6758.T)等一些日本制造企业在泰国设有生产基地,由于洪灾原因,其工厂受到损毁或面临供应困难.