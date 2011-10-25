《日本经济焦点》政府考虑向受泰国洪灾影响的日企提供泰铢贷款额度

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日本和泰国央行讨论提供泰铢贷款额度帮助受洪灾影响的企业
* 政府承诺对受灾企业提供帮助
* 日本财务大臣重申有关日圆汇率的警告
路透东京10月25日电---日本央行周二表示,正在考虑建立一项以泰铢计价的贷款额度,提供给在泰国洪灾地区有业务的日本企业.日本政府对于泰国水灾给日本经济造成的影响显得越来越担心.
泰国发生半个世纪以来最严重的洪涝灾害,泰国官员表示,洪水消退可能最多需要六周时间,此後还需要45天工业园才能重新开放,生产可能长时间中断让日本政府感到不安.
日本经济财政大臣古川元久周二对记者表示,政府需要密切关注洪灾对经济的影响.内阁官房长官藤村修承诺政府将提供帮助.
"对于那些受到洪灾影响的日本企业,我们将提供帮助,以便它们能够获得充足的融资并重建生产所需的基础设施."
丰田汽车(7203.T),佳能(7751.T),先锋(6773.T)和索尼(6758.T)等一些日本制造企业在泰国设有生产基地,由于洪灾原因,其工厂受到损毁或面临供应困难.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选