〔日本债市〕公债期货大多持平,投资者静候欧盟峰会提出解决方案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月25日电---日本政府公债价格周二大多持平,市场人士静候明日欧盟峰会决议,预料将公布解决欧元区债务危机的最新方案.
欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.[ID:nCN1169146]
过去几日风险资产受到提振,因为投资者预期欧元区领导人很快就会敲定如何缓和区内危机的主要架构.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。