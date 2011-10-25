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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 11:24 BJT

〔日本债市〕公债期货大多持平,投资者静候欧盟峰会提出解决方案

路透东京10月25日电---日本政府公债价格周二大多持平,市场人士静候明日欧盟峰会决议,预料将公布解决欧元区债务危机的最新方案.

欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.[ID:nCN1169146]

过去几日风险资产受到提振,因为投资者预期欧元区领导人很快就会敲定如何缓和区内危机的主要架构.

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