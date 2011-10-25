版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 11:42 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:早盘在狭窄区间内波动

IFR悉尼10月25日电---接近中午,美元兑日圆以外亚洲货币仍在略低于开盘的水准交投,早盘走势谨慎.中国人民币兑美元中间价创2005年汇改来新高,一度激励风险资产上扬,但人气迅速消退.在周三欧盟峰会宣布结果之前,市场会很平静.

鉴于股市最近两周的走势以及美国第三轮量化宽松的呼声渐强,美元兑日圆以外亚洲货币不会大跌才怪.

由于欧盟不太可能提出解决主权/银行债务问题的适当方案,亚洲投资者有理由保持谨慎.(完)

--编译 张涛;审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐