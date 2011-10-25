《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:早盘在狭窄区间内波动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼10月25日电---接近中午,美元兑日圆以外亚洲货币仍在略低于开盘的水准交投,早盘走势谨慎.中国人民币兑美元中间价创2005年汇改来新高,一度激励风险资产上扬,但人气迅速消退.在周三欧盟峰会宣布结果之前,市场会很平静.
鉴于股市最近两周的走势以及美国第三轮量化宽松的呼声渐强,美元兑日圆以外亚洲货币不会大跌才怪.
由于欧盟不太可能提出解决主权/银行债务问题的适当方案,亚洲投资者有理由保持谨慎.(完)
--编译 张涛;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。