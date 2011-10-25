〔日本股市〕早盘小幅收低,财报出炉前的日圆强势引发焦虑

路透东京10月25日电---日股日经指数周二早盘小幅收低,回吐稍早涨幅,对欧债危机进展的憧憬让位于企业财报出炉前的谨慎情绪,目前日圆兑美元处于纪录高位附近,令市场不安.

之前受到丑闻冲击的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)劲扬8%,有望结束连续七天的挫跌局面.此前跌势由公司前执行长被免消息引发.该执行长质疑公司在以往的并购交易中向金融顾问支付高昂费用.