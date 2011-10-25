〔日本股市〕早盘小幅收低,财报出炉前的日圆强势引发焦虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月25日电---日股日经指数周二早盘小幅收低,回吐稍早涨幅,对欧债危机进展的憧憬让位于企业财报出炉前的谨慎情绪,目前日圆兑美元处于纪录高位附近,令市场不安.
之前受到丑闻冲击的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)劲扬8%,有望结束连续七天的挫跌局面.此前跌势由公司前执行长被免消息引发.该执行长质疑公司在以往的并购交易中向金融顾问支付高昂费用.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。