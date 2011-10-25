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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 11:37 BJT

〔中国新债〕无锡产业集团下周二将发行9亿元中期票据,期限三年

路透上海10月25日电---中国无锡产业发展集团有限公司周二公告称,将于下周二(11月1日)

簿记建档发行9亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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无锡产业集团 12 9 3 11/1簿记建档 交通银行 AA 11/3 11/4

工商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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