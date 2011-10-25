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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 11:49 BJT

〔中国新债〕青海国资公司周五将发行9亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月25日电---中国青海省国有资产投资管理有限公司周二公告称,将于周五(28日)

簿记建档发行9亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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青海国资公司 18 9 12 10/28簿记建档 浦发银行 AA+ 10/31 11/1

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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