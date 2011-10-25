《全球市场》亚洲股市上扬且欧元持稳,受欧债问题解决希望扶助

* MSCI日本以外亚太股指上涨0.3%,日经指数因日圆上扬而下滑

* 欧元小跌,但兑美元仍接近六周高位

* 期铜上涨,黄金持稳

路透东京10月25日电---亚洲股市周二上扬,欧元持稳并守住前日涨幅,因投资者对欧洲领导人将达成遏制债务危机对策的信心增强.

欧盟国家领导人周日围绕银行资本重整接近达成共识,法国和德国在如何使用欧洲金融稳定机构(EFSF)以遏制危机在债市蔓延的问题上,也看似趋于达成一致.[ID:nCN1169146]