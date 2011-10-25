《全球市场》亚洲股市上扬且欧元持稳,受欧债问题解决希望扶助

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* MSCI日本以外亚太股指上涨0.3%,日经指数因日圆上扬而下滑
* 欧元小跌,但兑美元仍接近六周高位
* 期铜上涨,黄金持稳
路透东京10月25日电---亚洲股市周二上扬,欧元持稳并守住前日涨幅,因投资者对欧洲领导人将达成遏制债务危机对策的信心增强.
欧盟国家领导人周日围绕银行资本重整接近达成共识,法国和德国在如何使用欧洲金融稳定机构(EFSF)以遏制危机在债市蔓延的问题上,也看似趋于达成一致.[ID:nCN1169146]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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