〔中国债市动态〕现券收益率上涨,回购利率跳涨进一步触发回调

路透北京10月25日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率上涨,小幅上探的券种从周一的信用债蔓延至国债等利率品种,固浮息品种概莫能外.现券收益率前期下行幅度较大,本已有技术性回调需要;企业集中上缴利税等因素推动今日回购利率跳涨,则进一步触发了现券利率的回调.

"早盘现券收益率上来一点,各个期限都有上行,"上海一银行交易员称,"现券(价格)前期也大幅上行了,今天资金比较紧,获利者能出(债)就出掉了."

他进一步指出,从基本面等因素来看,并没有太多利空因素,现券收益率後期不具备大幅上行的条件.

华中地区一银行交易员也表示,前期小牛行情後,近期现券或呈现休整震荡的走势,观望基本面等因素的动态;操作策略宜稳健,不宜太激进,可根据自身仓位情况,适当调整仓内资产.

银行间市场周二早盘回购利率CNREPO=CFXS普遍大幅跳涨,因企业靠近月末集中向国库上缴利税,致使市场机构的资金需求增加.[CN/CN]

剩馀期限近10年的固息国债110019券最新报价收益率CN110019=CFXM为3.83%/3.77%,上日尾盘为3.7650%/3.7300%;剩馀期限约4.55年的一年定存基准浮息政策性金融债11国开30券最新报价收益率CN110230=CFXM为4.5796%/4.4808%,上日尾盘为4.5052%/4.4313%.(完)