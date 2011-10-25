〔中国经济〕减速对就业影响不明显,正研究社会保险基金市场化运作--人保部

路透北京10月25日电---中国人力资源和社会保障部周二表示,尽管中国经济增速三季度明显下滑,但对中国就业影响尚不明显,三季度末中国城镇登记失业率已连续五季度持平.同时人保部正研究社会保险基金的市场化运作.

人保部政策研究司司长、新闻发言人尹成基在新闻发布会上称,近年来,随着养老保险基金结余规模快速增加,基金保值增值压力越来越大,人保部正在会同有关部门研究制定社保基金投资运营办法,在保证安全性的前提下,争取实现较好的效益.

"目前社会保险基金结余只能买国债、存银行,严禁其他形式投资,而市场化运作回报率比较理想...可以借鉴全国社保基金和企业年金的投资管理办法,正在研究论证和完善."尹成基称,但前提是确保安全,保证基金的增值.

根据人保部公布的数据显示,到2010年末,全国城镇职工基本养老保险、城镇基本医疗保险、工伤、失业和生育五项社会保险基金资产总额23,886亿元人民币.

**经济放缓未影响到就业**

从数据看,中国今年前三季度GDP的增幅分别为9.7%、9.5%和9.1%,增长明显放缓,而中国的城镇登记失业率则从去年9月底至今年三季度末,一直保持在4.1%.

面对如何看待失业率与经济增长数据的关联性,尹成基指出,尽管经济总的增长速度有所放缓,但是在吸纳就业、经济增长带动就业方面没有带来明显影响.

"从三季度的情况来看,我们国家的就业形势总体是稳定的,从每个月新增的城镇就业人数来看,是最近几年同期最好的一个季度."尹成基称.

人保部同日公布,1-9月全国城镇新增就业994万人,完成全年900万人目标的110%,城镇失业人员再就业436万人,完成500万人目标的87%.

不过,他提到,每年新增加需要就业的人数还保持在比较大的规模,特别是青年人就业当中的高校毕业生就业人数最近几年持续增加.

其次,结构性矛盾十分突出,一方面一些地区、一些企业经常会出现企业招工难,同时又存在劳动者求职难.这个结构性矛盾是当前和今後一个时期需要重点加以解决的突出问题.

"我们会密切关注经济宏观运行情况对就业的影响,采取一些有针对性的政策和措施,保持就业的稳定."尹成基称.(完)