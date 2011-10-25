〔中国汇市〕人民币兑美元午盘上扬,中间价创新高但购汇盘依然汹涌

* 人民币兑美元即期汇价午盘续扬

* 隔夜非美货币走强,助人民币中间价创新高

* 盘中询价明显偏离中间价,因经济忧虑引发强大购汇盘

* 中间价仍将受制于欧债危机的处理情况及外围市场走势

路透上海10月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二午盘继续上行,隔夜非美货币强势上攻,带动人民币中间价创出2005年汇改以来新高,但国内购汇盘踊跃,盘中实际成交价格与中间价有较大偏离.

交易员认为,上月外汇储备罕见的减少,显示出口状况堪忧,并引发对经济的忧虑加重,担忧情绪令近期购汇盘暗潮汹涌,加上资金外逃等,若非中间价支撑则人民币很有可能走贬.

"跟隔夜欧元(走强)肯定相关,但是市场并不认可,国内的购汇盘特别旺盛."深圳一银行交易员称.

在周一纽约交易时段的一开始,欧元虽回吐涨幅,但随後扭转颓势并升至六周高位,显示市场再度乐观地认为周三将公布解决欧债危机的具体措施.东京汇市开盘後,欧元虽小跌却仍盘旋于六周高点附近.[FRX/CN]

上述交易员并预计,人民币中间价近期还将跟随外围市场波动,欧债危机前景仍是制约其走向的重要因素.

中国官方外汇储备9月单月净下跌,减少608亿美元,为16个月来首现.由于当月外贸顺差仍维持在145亿美元,且估计外商直接投资仍会维持在100亿美元左右,该罕见动向显示受全球避险情绪增加,短期跨境资本正在流出.[ID:nCH0082855]

北京时间11:41,人民币兑美元即期报6.3623元,上日收报6.3754元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为3.3425元,创出2005年汇改以来新高,上日为3.3549元.

北京时间11:42,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3880/30,上日尾盘为6.4000元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3990/20元,上日尾盘报6.4120元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)