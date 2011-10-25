版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 12:14 BJT

〔中国新债〕山西国新能源下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月25日电---中国山西省国新能源发展集团有限公司周二公告称,将于下周二(11月1日)

簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

山西国新能源 5 5 12 11/1簿记建档 中信银行 AA- 11/3 11/4

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐