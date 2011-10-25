〔中国货币市场〕回购利率跳涨,企业集中上缴利税添资金需求(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价及背景)
路透北京10月25日电---中国银行间市场周二早盘回购利率CNREPO=CFXS普遍大幅跳涨,因企业靠近月末集中向国库上缴利税,致使市场机构的资金需求增加.
交易员并表示,尽管当前税收因素会对资金面带来一些扰动,但流动性紧张程度应该不及6月,而国库现金定存增量供给也有助于缓解市场需求.
"昨天下午资金比较紧,传导给了今天的货币市场."华东一银行交易员表示,企业在本周要集中会集中上缴一些税费,致使资金流出银行体系,从而引发市场流动性相对趋紧.
一般来说,企业利税上缴会使得10月份的财政存款大量增加.统计显示,财政存款在2010年9和10月分别为减少2,456亿元人民币和增加近3,000亿元;今年9月份是减少3,718亿元.
业内人士稍早透露,中央国库现金管理商业银行六个月定期存款今日招投标,中标利率6.83%,较上次的6.5%进一步攀升;且最终操作量增至600亿元,原计划为300亿元.[ID:nCN1172800]
路透数据显示,中国央行公开市场本周央票及正回购有1,010亿元的资金到期;央行周二上午通过央票及正回购回笼资金,共计1,190亿元.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.6088 3.0756 +53.32
七天CN7DRP=CFXS 4.0081 3.412 +59.61
14天CN14DRP=CFXS 4.5151 4.0126 +50.25
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.6062 3.0653 +54.09
七天CHICNY7D=CFXS 4.0199 3.4206 +59.93
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.6200 3.0722 +54.78
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.9890 3.4000 +58.90
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5500 4.0300 +52.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.5983 3.0650 +53.33
七天SHICNYSWD= 3.9900 3.4033 +58.67
三个月SHICNY3MD= 5.6363 5.6136 +2.27
====================================================================(完)
--发稿 钟华; 审校 杨淑祯/张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。