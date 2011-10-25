《外汇动态》包括日本在内的海外投资者压低美元/泰铢--交易员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0410GMT--一位驻曼谷的交易员表示,包括日本在内的海外投资者卖出美元兑泰铢THB=TH.
这位交易员称,"海外投资者和东京中心今早抛售美元,令其跌至30.77."同时,日本央行表示,正在考虑与泰国央行设立一项机制,以日本公债作为担保提供泰铢融资,以协助受到泰国洪灾影响的日本企业[ID:nCN1172384].
但受洪灾忧虑牵动,该交易员寻机逢低买入美元兑泰铢,称该货币对将在30.70-30.75附近获得支撑.
美元兑泰铢下跌0.7%至30.82.
泰国金融市场周一因逢公共假期休市.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。