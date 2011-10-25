《外汇动态》包括日本在内的海外投资者压低美元/泰铢--交易员

0410GMT--一位驻曼谷的交易员表示,包括日本在内的海外投资者卖出美元兑泰铢THB=TH.

这位交易员称,"海外投资者和东京中心今早抛售美元,令其跌至30.77."同时,日本央行表示,正在考虑与泰国央行设立一项机制,以日本公债作为担保提供泰铢融资,以协助受到泰国洪灾影响的日本企业[ID:nCN1172384].

但受洪灾忧虑牵动,该交易员寻机逢低买入美元兑泰铢,称该货币对将在30.70-30.75附近获得支撑.

美元兑泰铢下跌0.7%至30.82.

泰国金融市场周一因逢公共假期休市.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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