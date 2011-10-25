哈雷将在全球召回逾30万辆摩托车,因後刹车灯开关问题

(本文由路透中文网编译)

路透10月24日电---摩托车生产厂商哈雷-戴维森公司(HOG.N)表示，因後刹车灯开关存在隐患，公司将在全球召回约308,474辆摩托车。

该公司在提交给美国国家公路交通安全管理局的通告中表示，受召回影响的是2009-2012年款的Touring和Trike型摩托车，因後刹车灯开关可能受到排气系统释放的过多热量烘烤，导致刹车灯开关失灵。这一问题还可能引发刹车灯开关的液体泄漏。

哈雷-戴维森将在美国境内召回约25万辆摩托车，在其馀地区召回约5万辆。

该公司预计此次召回将令第四季度计入1,000万-1,200万美元开支。

Baird Equity Research分析师Craig Kennison表示：“消费性产品召回是很常见的事，时有发生。该公司今日股价上涨2.3%，看来投资者似乎跟我想的一样。”

哈雷-戴维森公司最近几年还有过其他几次小型召回事件，公司的一名发言人称，哈雷-戴维森主动召回是为确保消费者的安全。（完）