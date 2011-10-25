哈雷将在全球召回逾30万辆摩托车,因後刹车灯开关问题

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译)
路透10月24日电---摩托车生产厂商哈雷-戴维森公司(HOG.N)表示，因後刹车灯开关存在隐患，公司将在全球召回约308,474辆摩托车。
该公司在提交给美国国家公路交通安全管理局的通告中表示，受召回影响的是2009-2012年款的Touring和Trike型摩托车，因後刹车灯开关可能受到排气系统释放的过多热量烘烤，导致刹车灯开关失灵。这一问题还可能引发刹车灯开关的液体泄漏。
哈雷-戴维森将在美国境内召回约25万辆摩托车，在其馀地区召回约5万辆。
该公司预计此次召回将令第四季度计入1,000万-1,200万美元开支。
Baird Equity Research分析师Craig Kennison表示：“消费性产品召回是很常见的事，时有发生。该公司今日股价上涨2.3%，看来投资者似乎跟我想的一样。”
哈雷-戴维森公司最近几年还有过其他几次小型召回事件，公司的一名发言人称，哈雷-戴维森主动召回是为确保消费者的安全。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选