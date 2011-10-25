《Kemp专栏》家庭企业节省开支,美国经济会继续放缓

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 田建华

路透伦敦10月24日电---过去两个月,金融市场在捕风捉影的证据下,一直在希望与恐惧之间来回摇摆.但我们最佳的即时指标显示,美国产出正持平或转弱,因不确定性导致家庭及企业退缩.

中国副总理李克强提出了最能衡量经济表现的三大经济指标,而在过去几周,美国的其中两项指标回落.

在9月开局强劲之後,美国主要一级铁路运货量在过去两周下滑.浏览美国铁路运输图表,请点选(link.reuters.com/qej64s)及(link.reuters.com/rej64s)

而国内民间部门发电总量,较上年同期无变化.浏览民间发电图表,请点选(link.reuters.com/sej64s)

只有主要商业银行的商业和工业贷款继续增加,不过速度不快.浏览工商业贷款图表,请点选(link.reuters.com/tej64s)

**不能以2008年为比较基础**

诸多评论者使用2008年最後一季至2009年期间的经济活动锐减,作为分析当前活动放缓的比较基础.用这样糟糕透顶的早前表现作参照,当前经济增长的停停顿顿看起来还不恶劣.

但是这样的比较并没有太大的启发效果.之前企业活动的骤然降温,主要是恐慌引发的银行间信贷流瞬间冻结,以及对授信的全面担忧引发的商业活动急速降温,在此同时供应链方面不顾一切的清仓.

当前经济放缓则是许多不同因素联合作用.家庭和企业开始下调自己的长期财务前景,结果就是对于支出和风险承受能力更加谨慎.

过去三十年,家庭和企业认为薪资和需求将会增长,会提振现金流并减轻了还款压力,从而不断的扩大债务.即便在2009-2010年,仍有一小撮坚定不移的乐天派认为,在尽管痛楚但短暂的经济下行过後,就会迎来V形复苏.

所有这些对未来的乐观看法,当前随风而散.多数家庭和企业的主流看法是,至少未来2-3年内情形没有太大改观.

如Jon Hilsenrath和Ruth Simon在周一华尔街日报文章中指出的一样,相当多家庭的首要任务,就是还旧债,同时在长期财务状况不明之际,避免借新债.

对于那些失去工作,花光储蓄和补助的家庭来说,节衣缩食是无可奈何之举.对于更多较为幸运的家庭而言,控制债务则是出于对就业前景和收入增长悲观失望,而自愿作出的选择.若在可预见的未来,收入不太可能增长或不是很有保障,也就没有大举借债的动力.

企业方面,对于快速复苏以及回归2007-2008年前经济和金融市场典型常态的希望,也是荡然无存.

据华尔街日报,美国制造业当前在为新一轮结构重组和裁员做准备.该日报采访的一研究员称,"消费者已死,建筑业已亡,所以若工业再回落,我们真没什麽可依靠的了."

许多企业已暗示,第四季获利将低于创纪录的第三季.

银行业者亦加紧裁员以来提升获利,此前许多银行押注业务量将升温,但却押错了.

就连央行官员也已将就业及产出大幅成长的预期时点推迟至2013年、2014年、甚至更遥远的以後.

**结构重组需要时间**

与2008-2009年的经济萎缩不同,那次是严重一击,而此次放缓是长期缓慢的萎靡--类似于19世纪80年代和90年代以及上世纪20年代压制美国农业的长期结构重组一样.

将资源从产能过剩的行业(建筑,金融服务和政府合同)转向增长领域(出口和能源),需要耗费数年光景,且同时会产生严重的错位.

经济强劲复苏的先锋是企业投资增长,而短期来看依然无望,因企业更关注维持现状而非在高度不确定性的环境下冒险.

只有投资才能引燃复苏,但是当前几无显示风险偏好升温的迹象.如果有什麽苗头的话,那就是自经济增长在4月开始暂停,特别是夏季末放缓程度加大以来,企业的态度愈发谨慎.

因此短期而言,没有因素支持美国或西欧经济大幅回暖的预期.当前的经济放缓或不如2008-2009年那样突然和剧烈,但因节省和避险的观点更加深入人心,其可能更难以恢复成长势头.(完)