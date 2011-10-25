《企业看点》--10月25日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月25日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据媒体报导,印度第三大钢铁企业JSW Steel(JSTL.NS)正考虑竞购澳洲煤炭矿商New Hope Corp(NHC.AX),该交易价值可能超过50亿美元.[ID:nL3E7LO3BH]
* 迪拜地产商Emaar PropertiesEMAR.DU董事长周一向阿拉伯电视台(Al Arabiya television)表示,将不会在第三季计提任何准备金,亦拒绝了收购公司旗下部分酒店的出价.[ID:nL5E7LO1AS]
* 全球最大存储芯片(晶片)制造商三星电子(005930.KS)计划将明年的半导体部门资本支出提高50%,至15万亿(兆)韩元(130亿美元),一家媒体周一援引三星和行业官员报导.[ID:nL3E7LO1ID]
* 金融时报周一报导,荷兰银行ABNNV.UL已承诺购入资金吃紧的银行正准备出售的欧元区金融资产.[ID:nL5E7LO00Q]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。