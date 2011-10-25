《企业看点》--10月25日财务活动报导摘要

路透10月25日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据媒体报导,印度第三大钢铁企业JSW Steel(JSTL.NS)正考虑竞购澳洲煤炭矿商New Hope Corp(NHC.AX),该交易价值可能超过50亿美元.[ID:nL3E7LO3BH]

* 迪拜地产商Emaar PropertiesEMAR.DU董事长周一向阿拉伯电视台(Al Arabiya television)表示,将不会在第三季计提任何准备金,亦拒绝了收购公司旗下部分酒店的出价.[ID:nL5E7LO1AS]

* 全球最大存储芯片(晶片)制造商三星电子(005930.KS)计划将明年的半导体部门资本支出提高50%,至15万亿(兆)韩元(130亿美元),一家媒体周一援引三星和行业官员报导.[ID:nL3E7LO1ID]

* 金融时报周一报导,荷兰银行ABNNV.UL已承诺购入资金吃紧的银行正准备出售的欧元区金融资产.[ID:nL5E7LO00Q]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)