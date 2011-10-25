〔澳新汇市〕新西兰元因通胀数据温和而下跌,澳元持坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月25日电---新西兰元周二下跌,因通胀数据温和表明无需提早收紧政策,同时澳元在澳洲数据公布前持坚,该数据或将成为支持或反对减息的理由.
新西兰统计局周二公布,第三季消费者物价指数(CPI)较前一季上涨0.4%,较上年同期上涨4.6%.[ID:nCN8500479]
"较为温和的通胀数据为新西兰央行赢得更多时间来评估全球风险,"高盛分析师Philip Borkin称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。