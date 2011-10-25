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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 13:45 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元因通胀数据温和而下跌,澳元持坚

路透惠灵顿/悉尼10月25日电---新西兰元周二下跌,因通胀数据温和表明无需提早收紧政策,同时澳元在澳洲数据公布前持坚,该数据或将成为支持或反对减息的理由.

新西兰统计局周二公布,第三季消费者物价指数(CPI)较前一季上涨0.4%,较上年同期上涨4.6%.[ID:nCN8500479]

"较为温和的通胀数据为新西兰央行赢得更多时间来评估全球风险,"高盛分析师Philip Borkin称.

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