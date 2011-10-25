〔韩国金融〕韩国料于11月责令美国Lone Star减持KEB股份--FSC官员

路透首尔10月25日电---韩国金融服务委员会(FSC)一位官员称,韩国料将于下月责令美国私募股权基金Lone Star减持在韩国外换银行(KEB)004940.KS所持51%股权中的大多数,这对该基金完成与韩亚金融集团(086790.KS)之间价值41亿美元的收购交易是关键一步.

知悉内情的FSC官员告诉路透,在经过一些技术性程序後,Lone Star可能会于11月收到减持股份的命令.

韩国已启动责令Lone Star减持KEB股份至10%或以下的程序,近期韩国法院对Lone Star涉嫌股票操纵的指控作出有罪判决.

但由于监管机构没有法律依据指定Lone Star出脱股份的途径,该基金公司可与韩亚金融集团合作来完成交易,以遵循监管机构的指令.

韩国金融服务委员会主席金锡东在周二向记者另指,该监管机构将尽早解决这一问题.(完)