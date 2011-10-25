〔韩国金融〕韩国料于11月责令美国Lone Star减持KEB股份--FSC官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月25日电---韩国金融服务委员会(FSC)一位官员称,韩国料将于下月责令美国私募股权基金Lone Star减持在韩国外换银行(KEB)004940.KS所持51%股权中的大多数,这对该基金完成与韩亚金融集团(086790.KS)之间价值41亿美元的收购交易是关键一步.
知悉内情的FSC官员告诉路透,在经过一些技术性程序後,Lone Star可能会于11月收到减持股份的命令.
韩国已启动责令Lone Star减持KEB股份至10%或以下的程序,近期韩国法院对Lone Star涉嫌股票操纵的指控作出有罪判决.
但由于监管机构没有法律依据指定Lone Star出脱股份的途径,该基金公司可与韩亚金融集团合作来完成交易,以遵循监管机构的指令.
韩国金融服务委员会主席金锡东在周二向记者另指,该监管机构将尽早解决这一问题.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。