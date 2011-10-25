〔企业并购〕青年莲花与庞大称认购萨博股份协议仍有效,否认自身违约(更新版)

(新增青年莲花公告)

* 青年莲花与庞大均认为认购协议仍有效

* 青年莲花称已付清其理解的过桥贷款1,100万美元

* 庞大称未与萨博签定任何过桥融资协议

* 庞大已付4,500万欧元"购车预付款"面临风险

路透北京10月25日电---继中国庞大集团(601258.SS)公告称认购萨博股份协议仍具有法律约束力之後,另一收购方浙江青年莲花汽车公司亦表示,其仍在履行仍有法律约束力的认购协议.此前瑞典汽车企业萨博的母公司Swedish AutomobileSWAN.AS宣布终止认购协议.

而针对Swedish Automobile中止协议的理由,即此前庞大与青年莲花未能兑现股权投资和过桥贷款承诺,青年莲花称其理解该款项应为补充协议将"之前购买条件还没有完全被满足的7,000万欧元的技术许可协议修改为1,100万美金的平台许可协议",已完全结清.

"青年方面已经付清该1,100万美金,同时青年支付了与萨博汽车公司在瑞典成立的合资B公司的股权认购款,这两笔费用使得萨博汽车公司的重整程序维持至今."青年莲花汽车对媒体发布公告称.

青年莲花并称,愿意继续帮助萨博,并通过其他方案直接向萨博提供短期及中长期资金.

周二稍早,庞大集团(601258.SS)发布公告称,认为在达成新方案前,此前协议仍具有法律约束力,将继续与其他两方进一步沟通协商;而此前其以"购车预付款"名目支付的4,500万欧元,可能需要根据萨博汽车的具体经营、财务状况,对这些款项提取部分坏账准备.

庞大则认为其未有违反《认购协议》的情况发生,亦未与瑞典汽车签订任何过桥融资协议.

瑞典汽车生产商萨博周日晚间宣布,已中止与中国浙江青年莲花汽车公司和庞大汽贸集团(601258.SS)的2.45亿欧元(3.4亿美元)投资协议.[ID:nCN1170244]

Swedish AutomobileSWAN.AS今年6月与青年莲花和庞大签署一项初步协议,青莲与庞大将各出一半资金以购买萨博股份.(完)