中国东北地区的奶农指责雀巢低价收购牛奶--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月25日电---新华社报导称，中国东北地区的奶农抗议雀巢(Nestle SA)NESN.VX垄断市场，称雀巢常年以低于市价的价格购买牛奶。

报导引述一些奶农的说法表示，雀巢用低价收购牛奶，且黑龙江省双城市跟雀巢签下协议，要求双城市的鲜奶原则上必须卖给雀巢。

报导称，奶农们对秤重时动手脚、私划鲜奶等级压价也颇为不满。

雀巢(中国)有限公司发言人Jonathan Dong周二在接受路透采访时表示：「雀巢不欺骗农民。雀巢也不会容忍类似行为。」

「我们已经与当地政府共同展开调查，确保此次调查公平、真实、有效。」他还补充道，双城雀巢公司正常运营。（完）