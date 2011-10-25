中国东北地区的奶农指责雀巢低价收购牛奶--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港10月25日电---新华社报导称，中国东北地区的奶农抗议雀巢(Nestle SA)NESN.VX垄断市场，称雀巢常年以低于市价的价格购买牛奶。
报导引述一些奶农的说法表示，雀巢用低价收购牛奶，且黑龙江省双城市跟雀巢签下协议，要求双城市的鲜奶原则上必须卖给雀巢。
报导称，奶农们对秤重时动手脚、私划鲜奶等级压价也颇为不满。
雀巢(中国)有限公司发言人Jonathan Dong周二在接受路透采访时表示：「雀巢不欺骗农民。雀巢也不会容忍类似行为。」
「我们已经与当地政府共同展开调查，确保此次调查公平、真实、有效。」他还补充道，双城雀巢公司正常运营。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。