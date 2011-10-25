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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 14:16 BJT

〔日股业绩〕佳能第三季集团净利较上年同期增长14.2%,为778.6亿日圆

路透10月25日电---日本佳能(7751.T):

* 第三季集团营业利润为1,225.5亿日圆,较上年同期增长17.4%

* 第三季集团税前利润为1,182.7亿日圆,较上年同期增长8.7%

* 第三季集团净利为778.6亿日圆,较上年同期增长14.2%

* 九个月集团营业利润为2,834.6亿日圆,较上年同期下滑7.0%

* 九个月集团税前获利为2,819.2亿日圆,较上年同期下滑9.2%

* 九个月集团净利为1,871.9亿日圆,较上年同期减少2.8%

* 预计2011年集团营业利润为3,600亿日圆

* 预计2011年集团税前获利为3,500亿日圆

* 预计2011年集团净利为2,300亿日圆 (完)

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