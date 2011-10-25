〔日股业绩〕佳能第三季集团净利较上年同期增长14.2%,为778.6亿日圆

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月25日电---日本佳能(7751.T):
* 第三季集团营业利润为1,225.5亿日圆,较上年同期增长17.4%
* 第三季集团税前利润为1,182.7亿日圆,较上年同期增长8.7%
* 第三季集团净利为778.6亿日圆,较上年同期增长14.2%
* 九个月集团营业利润为2,834.6亿日圆,较上年同期下滑7.0%
* 九个月集团税前获利为2,819.2亿日圆,较上年同期下滑9.2%
* 九个月集团净利为1,871.9亿日圆,较上年同期减少2.8%
* 预计2011年集团营业利润为3,600亿日圆
* 预计2011年集团税前获利为3,500亿日圆
* 预计2011年集团净利为2,300亿日圆 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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