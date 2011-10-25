〔德国数据〕11月Gfk消费者信心指数意外上升,受益于就业市场强劲(更新版)

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路透柏林10月25日电---德国市场研究机构Gfk周二公布的调查显示,德国11月消费者信心意外上升,尽管经济前景黯淡,强劲的就业市场仍提振收入预期.

Gfk消费者信心指数11月从上月的5.2升至5.3,优于路透调查分析师预估的降至5.1.

衡量收入预期和购买意愿的分项指数小幅上升,暗示民间消费仍在为德国经济的增长做贡献.

"两项指标皆受益于今年良好的就业形势和薪资增长,"GfK在声明中称.

但Gfk消费者预期分项指数降至逾两年低点,从上月的4.8和上年同期的56.0跌至负6.2.

"对于危机影响德国实体经济的担忧,正在严重打压民众对经济的预期,"GfK写道.(完)