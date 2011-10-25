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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 14:13 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格持稳,关注欧盟峰会

路透东京10月25日电---美国10年期政府公债周二在亚洲市场变动不大,交易商静候欧洲领导人在周三峰会上就控制欧元区债务危机的架构作出决议.

10年期美债US10YT=RR价格微涨3/32,收益率(殖利率)报2.226%,挽回美国交易时段下跌4/32中的大部分跌幅.10年期美债收益率过去一周盘旋在2.077-2.294%区间,显示出市场的观望态度.

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