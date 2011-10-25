〔东京美债〕10年期公债价格持稳,关注欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月25日电---美国10年期政府公债周二在亚洲市场变动不大,交易商静候欧洲领导人在周三峰会上就控制欧元区债务危机的架构作出决议.
10年期美债US10YT=RR价格微涨3/32,收益率(殖利率)报2.226%,挽回美国交易时段下跌4/32中的大部分跌幅.10年期美债收益率过去一周盘旋在2.077-2.294%区间,显示出市场的观望态度.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。