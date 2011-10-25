〔欧股业绩〕瑞银第三季净利超预期,会计收益弥补未授权交易亏损(更新版)

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路透苏黎世10月25日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)周二公布的第三季净利好于预估,因会计收益助其弥补上月曝出的未授权交易带来的18.49亿瑞郎亏损.

瑞银第三季净利下降39%至10.18亿瑞郎,优于分析师平均预估的2.76亿瑞郎,大致持稳于第二季的10亿瑞郎.

瑞银称,该公司债券增值17.65亿瑞郎,帮助弥补上述交易损失,以及8月宣布裁员3,500人後计入的3.87亿瑞郎重组成本.

这种会计收益源自瑞银可以在较低价位买回自身债券.美国大多数银行本季获利情况也受到这项收益提振.

但瑞银业绩也反映出与美国同业一样的问题,即主权债忧虑升温使得债券和股票交易收入下滑.

瑞银税前亏损6.5亿瑞郎,因市场形势艰难且瑞郎升值,所有业务板块营收均下降.

"市场形势和交易活动不太可能出现实质改善,可能对未来营收和净资金流入增长构成阻力,"瑞银称.

"展望未来,我们的策略重点在于,领先的全球财富管理业务与具备竞争力且成功的投行业务两相结合."该行代理执行长Sergio Ermotti和董事长Kaspar Villiger在致股东的一封信件中表示.

该行公布,财富管理业务净流入资金78亿瑞郎,低于前季的82亿瑞郎.

瑞银8月时宣布将裁员3,500人,以期将年度成本降低20亿瑞郎.该行周二称,这项计划正在按部就班地进行.(完)