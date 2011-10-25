版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 25日 星期二 14:21 BJT

〔标题新闻〕荷兰电信商KPN第三季核心获利下跌,受国内激烈竞争冲击,但全年财测保持不变

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LP0FC]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐