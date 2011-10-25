〔韩国股市〕收跌,受科技股和石化股下跌拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月25日电---韩国股市周二回吐稍早涨幅,终场收跌0.5%,受科技股和石化股下跌拖累,其中包括LG电子(066570.KS)和韩国湖南石油化学(011170.KS).
综合股价指数.KS11收低0.51%,报1,888.65点,此前涨至七周盘中高位1,905.78点.(完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。