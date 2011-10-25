版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 14:18 BJT

〔韩国股市〕收跌,受科技股和石化股下跌拖累

路透首尔10月25日电---韩国股市周二回吐稍早涨幅,终场收跌0.5%,受科技股和石化股下跌拖累,其中包括LG电子(066570.KS)和韩国湖南石油化学(011170.KS).

综合股价指数.KS11收低0.51%,报1,888.65点,此前涨至七周盘中高位1,905.78点.(完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐