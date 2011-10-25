〔欧元债市〕德债期货盘初微升,受欧盟峰会前谨慎情绪提振

路透伦敦10月25日电---德国公债期货周二盘初微升,投资者对周三欧盟(EU)峰会将达成令人信服的欧债危机化解计划态度谨慎,因各方围绕希腊债券的民间持有人将被迫接受的亏损幅度仍存在分歧.

德国议会将于周三就总理梅克尔与其它欧元区国家领导人磋商的危机解决措施举行全体投票,此举带来延误欧洲应对债务问题时机的风险,增添了不确定性.[ID:nCN1172428]