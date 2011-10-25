版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 14:33 BJT

〔日股业绩〕佳能第三季营业利润增长17%,下调年度财测(更新版)

(新增细节)

路透东京10月25日电---日本佳能(7751.T)第三季营业利润1,225亿日圆,上年同期为1,044亿日圆.公司并下调年度财测.

汤森路透I/B/E/S对七名分析师的调查显示,对营业利润预测均值为1,070亿日圆.

全球最大的数码相机制造商--佳能将年度营业利润预估从3,800亿日圆下调至3,600亿日圆,相比之下,汤森路透I/B/E/S对20名分析师的调查显示,市场预期为3,830亿日圆.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐