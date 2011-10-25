〔日股业绩〕佳能第三季营业利润增长17%,下调年度财测(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京10月25日电---日本佳能(7751.T)第三季营业利润1,225亿日圆,上年同期为1,044亿日圆.公司并下调年度财测.
汤森路透I/B/E/S对七名分析师的调查显示,对营业利润预测均值为1,070亿日圆.
全球最大的数码相机制造商--佳能将年度营业利润预估从3,800亿日圆下调至3,600亿日圆,相比之下,汤森路透I/B/E/S对20名分析师的调查显示,市场预期为3,830亿日圆.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。