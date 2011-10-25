〔中国股市〕沪综指放量收高1.7%,有色及地产股领涨

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月25日电---中国股市沪综指周二继续放量收高1.7%,站上2,400点,有色金属板块随外围市场升势领涨大盘.分析师称,短期股指或有进一步向上的动能,但发生趋势性转变的概率不高.
沪综指.SSEC收报2,409.672点,上涨39.339点或1.66%.沪市A股成交额自上日的627亿元人民币进一步放大至834亿元;上证180资源指数.SSE180NR上涨3.03%.
华融证券策略分析师范贵龙表示,国际市场对上日公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)的反应比较强烈,有色金属等价格涨幅较大,带动国内A股市场相关板块.
江西铜业(600362.SS)收盘上扬5.93%至27.52元;金地集团(600383.SS)则上涨5.69%,收报4.83元.
他并称,市场对此前经济的悲观看法有些转变,今日市场表现可能也跟经济前景预期发生细微变化有关.
"短期市场有一定幅度的反弹空间,在2,500附近会遇到比较大的阻力."他称,对经济前景以及政策的预期仍是决定股市的最关键因素.
此外,上市公司三季报陆续出台,范贵龙表示,目前三季报超预期的不多,总体上三季报对市场形成略微负面的影响,但对市场整体压力不是特别大.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,621.8点,涨1.56%,成交量为295,690手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校
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