〔中国经济〕必和必拓首席商务官预计中国经济增速将继续在7-8%左右

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透珀斯10月25日电---澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)首席商务官Alberto Calderon周二回击中国可能面临经济下行的观点,称该国经济增速或继续保持在7-8%左右.
Alberto Calderon在珀斯的联邦商业论坛上表示,"我们看到的一切都表明着这样的事实:在不借助特别的支持措施情况下,中国经济能继续保持7-8%左右的增长速度."
美国经济学家鲁比尼日内稍早曾把中国经济下滑归为全球经济面临的风险之一.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。