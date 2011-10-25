〔中国票据市场〕转贴利率变化不大,规模限制使得机构"量入为出"

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电---中国票据市场转贴利率周二变化不大.尽管票据收益较银行同业业务及信贷仍具一定优势,但迫于信贷收紧的大环境,机构收票意愿受到一定抑制,只能是"量入为出".
"尽管收票挺合算,但我们只能在现有的空间里面操作,比如4月开的票,10月到期之後再建一些仓",华东一银行交易员说.
他表示,相对于银行同业业务及放贷,目前票据业务具有收益高和风险低的特点.但由于信贷收紧的大趋势没有变,机构可用于收票的规模并不多,转贴利率进一步下行的空间预计有限.
央行数据显示,前三季度社会融资规模中,未贴现的银行承兑汇票增加9,825亿元,同比少增9,843亿元;其占社会融资规模比例为10.0%,同比低7.7个百分点.[ID:nCN1164728]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 10.2494/9.5627 10.9902/10.1111 11.9870/11.2550
上日 10.3325/9.6347 11.0992/10.2178 11.9970/11.2900
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变动(bp) -8.31/-7.20 -10.90/-10.67 -1.00/-3.50
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.4200%,较上日6.4450%续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1401/3.0664 3.2987/3.2360
上日 3.1492/3.0722 3.3082/3.2442
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。